D'ici le 24 janvier, correspondant à la date des élections présidentielles du Barça, les promesses vont s'enchaîner. Et comme souvent, elles concernent Lionel Messi. Président des Blaugrana entre 2003 et 2010, et désormais candidat, Joan Laporta a assuré que la nomination d'un nouveau président pourrait pousser l'international argentin à prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'au 30 juin prochain avec le vainqueur de la Ligue des champions 2015.

"La question de l’avenir de Leo est, je l’espère, réversible. Je pense que le plus important est que Leo a dit qu'il attendrait qu'un nouveau président soit élu et qu'il serait donc prêt à écouter la proposition du Barça à la fin de la saison. Je pense que c'est très positif", a assuré l'un des favoris à la succession de Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président cet automne, et dont les relations étaient particulièrement fraîches avec le sextuple Ballon d'Or.

Liga Koeman : "Gagner la Liga ? Il faut être réaliste, ce sera très compliqué" IL Y A 10 HEURES

Lionel Messi sera-t-il un joueur barcelonais la saison prochaine ? L'Argentin s'est penché sur cette question dimanche dernier dans un entretien accordé à La Sexta. "Je vais attendre la fin de la saison. L'important, c'est de penser à l'équipe, de bien terminer l'année, et d'essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose, a-t-il affirmé. Il y a beaucoup de gens à Barcelone, les supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu'il y a des gens qui pensent différemment. Mais je vais faire de mon mieux pour le club et pour moi." A Barcelone, les jours passent et le mystère demeure pour l'avenir de La Pulga.

Neymar Ballon d'Or, Giroud devant Titi et Griezmann devant Platoche, Messi... nos paris osés de 2021

Liga Zidane sauvé par ses cadres : un classique… jusqu’à quand ? IL Y A 11 HEURES