Le jeu : L'Atlético n'a même pas forcé

On avait vanté les vertus de l'Atlético cette saison. Mais les Colchoneros n'ont pas vraiment eu besoin de les afficher. Déjà parce que ce Barça a affiché une indigence offensive récurrente et ne s'est quasiment pas montré dangereux. Aussi parce que les Catalans ont offert la victoire aux Madrilènes sur un plateau avec deux erreurs consécutives de Gerard Piqué et Marc-André ter Stegen exploitées par Yannick Carrasco. Les Madrilènes ont eu une ou deux situations chaudes à gérer en seconde période pour préserver leur avantage. Ils y sont arrivés sans grande difficulté pour décrocher une victoire assez logique tant l'opposition était faible.

Liga L'Atlético sourit, le Barça s'effondre IL Y A 3 HEURES

Les joueurs : Carrasco, au four et au moulin

Il a inscrit un but plein de brio en faisant payer au pauvre ter Stegen sa sortie aventureuse à 40 mètres de son but. Mais Yannick Carrasco ne s'est pas contenté d'être décisif. Il a aussi accompli un travail défensif remarquable, notamment pour limiter l'impact d'un Ousmane Dembélé remuant en début de match sur son couloir. Le Français s'est éteint par la suite. Mais il a quand même été l'attaquant le moins décevant d'un Barça où Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi sont passés totalement à côté de leur sujet. S'il doit y avoir une satisfaction dans le camp catalan, elle est venue d'un Clément Lenglet irréprochable en défense et qui aurait pu marquer sans un Jan Oblak encore impérial.

Le facteur X : Si Ter Stegen s'y met aussi…

Il a si souvent caché la misère ces dernières saisons. Quand le Barça balbutie son football, c'est régulièrement Marc-André ter Stegen qui lui permet de prendre des points. Pas au Wanda Metropolitano où le gardien allemand a plombé les siens avec cette sortie mal inspirée sur le but de Carrasco. Il a tenté de couvrir une défense dépeuplée après l'erreur de Gerard Piqué, coupable d'une perte de balle dans le camp de l'Atlético. Normalement, il y arrive. Mais pas cette fois-ci…

La stat : 11

C'est le total de points obtenus par le Barça sur ses huit premiers matches de Liga. Pour voir Barcelone présenter un bilan aussi maigre à ce stade de la saison, il faut remonter à près de 30 ans en arrière. C'était lors de la saison 1991-92. Pourtant, les aficionados catalans ont des raisons de voir l'avenir avec optimisme. Car le Barça avait bouclé la saison en remportant la Liga. Et le premier titre de champion d'Europe de son histoire.

Le tweet à ne pas négliger

La décla : Ronald Koeman (entraîneur du FC Barcelone)

On a eu deux chances très claires d'égaliser. C'est peu, je suis d'accord, mais c'est toujours compliqué de se créer beaucoup d'occasions contre des équipes de ce genre... (...) Comme tout entraîneur, je suis responsable. On sait qu'il faut améliorer les résultats. On travaille, j'essaie de mettre la meilleure équipe disponible à chaque match... Que puis-je faire de plus ?

La question : Le Barça peut-il tomber encore plus bas ?

Perdre face à l'Atlético de Madrid n'a rien de dramatique. Même si, en l'occurrence, ce n'était plus arrivé au Barça depuis 20 matches en Liga. Toutes les séries ont une fin et cela semble assez logique, finalement, que celle du club catalan face aux Colchoneros arrive à son terme à ce moment précis. Parce que Barcelone va mal. Cela fait déjà plusieurs saisons qu'il joue ce football stéréotypé si loin de son ADN. Et sa défaite au Wanda Metropolitano n'est qu'une énième confirmation de cette tendance.

Mais la situation semble encore empirer. C'est un constat qui s'impose dans un début de saison où le Barcelone est passé au travers face à ses deux plus grands rivaux, le Real puis l'Atlético. Mais au-delà de ces deux défaites, au-delà de cette 10e place au classement indigne de son rang, au-delà de la blessure si problématique de Gerard Piqué, c'est aussi l'incapacité de Ronald Koeman à redresser la barre qui a de quoi inquiéter. Car son Barça n'est pas bien différent de celui d'Ernesto Valverde ou de Quique Sétien. Au point où on se demande quel entraîneur serait capable de le relancer.

Le plus inquiétant pour l'institution blaugrana, c'est Messi. L'Argentin traverse certainement l'une des plus mauvaises passes de sa carrière. Un coup de moins bien, ça peut arriver. Surtout pour un joueur resté si longtemps au sommet. Mais la Pulga semble ne pas avoir digéré son été mouvementé. Cela s'est particulièrement senti au Wanda Metropolitano où il a parfois semblé détaché et incapable de s'impliquer. Et si le Barça ne peut plus compter sur l'homme qui l'a porté à bout de bras depuis tant d'années, ce n'est pas impossible de le voir tomber encore plus bas.

