Le Betis Séville, vainqueur de Grenade (2-1) lundi en match décalé de la 35e journée, a ravi à Villarreal (battu dimanche à Valence) la 6e place de la Liga, synonyme de qualification pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa la saison prochaine. Les hommes de Manuel Pellegrini ont ouvert le score grâce à Borja Iglesias qui a pris le meilleur sur son défenseur à la suite d'un centre de la gauche de Ruibal pour tromper le gardien grenadin d'un tir d'une douzaine de mètres (1-0, 39e). Mais Machis a intercepté une passe en retrait mal assurée de Bartra pour son gardien pour égaliser (1-1, 66e).

Iglisias, auteur du doublé, a offert la victoire au Betis en reprenant puissamment sous la barre un coup franc indirect aux six mètres, sifflé après une main involontaire dans la surface, repoussé par le mur de Grenade dressé sur sa ligne de but (2-1, 87e). Avec cette victoire précieuse, le Betis a mis fin à une série de six nuls. Mais ne compte que deux points d'avance à trois journées de la fin pour cette 6e place ouvrant accès à la Ligue Europa. Villarreal, le précédent sixième, qui s'était qualifié jeudi pour la finale de la Ligue Europa, avait perdu à Valence dimanche.

