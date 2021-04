Le Real Madrid bientôt à l'heure américaine ? C'est en tout cas la dernière lubie de Florentino Pérez. Avec une rénovation XXL de l'enceinte madrilène pour une somme supérieure à 800 millions d'euros, qui doit s'achever avant juin 2022, la Casa Blanca doit trouver des moyens de rembourser ce colossal lifting. Et selon El Confidencial, la piste des matches de NFL prend de plus en plus de poids chez les décideurs merengue.

A l'instar du stade des Spurs, le nouveau Santiago-Bernabéu sera doté d'une pelouse synthétique rétractable pour pouvoir accueillir ce genre de manifestations. Un argument de poids pour séduire les décideurs de la ligue de football américain, qui pourraient clairement se laisser tenter par des "Madrid Games".

Pérez en pince pour le juteux pactole de la NFL

Car cette nouvelle destination s'inscrit dans la logique et la volonté des propriétaires des franchises nord-américaines de disputer au moins une rencontre chaque année en dehors des frontières du pays de l'Oncle Sam. Une habitude que les équipes avaient d'ailleurs prise au cours des dernières saisons et qui a été chamboulée avec la pandémie de coronavirus.

Du côté des hauts-dirigeants de la NFL, le "commissioner" (président) Roger Goodell en tête, on n'a d'ailleurs jamais caché "rêver d'avoir une franchise NFL à Londres". En 2021, ce sont les Falcons d'Atlanta qui feront un "crochet" par Tottenham. L'adversaire de l'écurie géorgienne ainsi que les deux autres participants au week-end londonien n'ont pas encore été dévoilés.

Mais peu importe les franchises présentes à Londres à la fin de l'année, Tottenham se frotte déjà les mains avec les nouvelles retombées à venir. Réélu jusqu'en 2025, Florentino Pérez a compris l'enjeu et compte bien rentrer dans la danse pour bénéficier de cette mise en lumière.

Qu'on se le dise, la Super Ligue enterrée, l'homme fort du Real Madrid est en quête de liquidités et compte bien maximiser le potentiel de son stade Santiago-Bernabéu flambant neuf dans les années à venir. Et le président madrilène le sait : le business attractif et lucratif de la NFL est un moyen royal pour engranger de belles rentrées d'argent.

