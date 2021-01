Le Real Madrid a vite réagi, puisqu'il a ouvert le score moins de dix minutes plus tard, par Marco Asensio. Mais il a fini par céder, progressivement. " On ne peut pas parler d'un mauvais match ", estime Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty peu après l'heure de jeu. " Nous avons dû lutter (à un de moins) dès la 9e minute", rappelle-t-il au micro de Movistar+ , dans des propos rapportés par As .

Avancer ce contexte particulier et ses faits de jeu contraires pour relativiser l'échec madrilène s'entend. Mais les doutes qui entourent le Real se conjuguent à moyen terme. Entre les éliminations en Supercoupe d'Espagne et en Coupe du Roi et un bilan de 12 victoires, 4 nuls et 4 défaites en championnat : la mauvaise passe traversée par le champion d'Espagne n'est pas circonstancielle. Et son ADN ne suffira à l'en extraire.