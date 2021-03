Ces chiffres inquiétants ont été communiqués mardi par la LaLiga. Les clubs espagnols de première et deuxième divisions ont enregistré des revenus en baisse de 2,013 milliards d'euros lors des saisons 2019-20 et 2020-21 en raison de la pandémie de coronavirus. "Malgré les deux milliards de revenus en moins, ce qui est énorme, les clubs, et surtout les grands clubs, ont pu résister", s'est félicité le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, selon un bilan calculé après la clôture du marché des transferts fin janvier.