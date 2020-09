Premier match, premiers bijoux : avec deux buts et une passe décisive pour sceller le 6-1, la recrue-star du mercato madrilène Luis Suarez a permis à l'Atlético Madrid de s'offrir un retour réussi en Liga dimanche (6-1) contre Grenade pour la 3e journée. Il a d'abord laissé la vedette aux attaquants habituels de l'Atlético, auteurs de trois buts, avant de s'accaparer toute la lumière : l'international uruguayen, arrivé vendredi à Madrid en provenance du FC Barcelone (pour deux ans et environ 6 M d'euros), a assumé son statut et a illuminé le match de sa classe dès son entrée pour les vingt dernières minutes de jeu.