Le Barca met la pression sur l’Atletico Madrid. Les joueurs de Ronald Koeman ont fait le nécessaire avant leur 1/8 retour de Ligue des champions face au PSG en s’imposant 2 à 0 sur la pelouse d’Osasuna ce samedi soir. Jordi Alba (30e) et Ilaix Moriba (83e) sont les deux buteurs de la soirée. Lionel Messi a délivré les deux passes décisives. Ce succès leur permet de confirmer leur deuxième place de Liga (56 pts) et de revenir provisoirement à deux points de l’Atletico Madrid, qui compte deux matches en moins. Osasuna reste treizième avec 28 unités, à six longueurs de la zone rouge.

Plus d'infos à suivre...

