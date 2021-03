Antoine Griezmann va-t-il rester au FC Barcelone la saison prochaine ? La rumeur commence à gonfler du côté de Barcelone et le site d'actualité El Confidencial, connu pour son travail d'enquête, notamment concernant les arcanes du monde du football, a annoncé que le club catalan souhaitait se séparer de l'international français l'été prochain.

Le site d'actualité précise que la priorité de la nouvelle présidence Joan Laporta est de réduire l'énorme dette du club, estimée à 1,173 million d'euros, dont 730 millions à rembourser sur un délai plus court. Asphyxié, le Barça n'a pas le choix : il va devoir réduire sa masse salariale de manière drastique et faire du cash. Chargés de configurer l'effectif de la saison prochaine, un effectif "low cost" par rapport aux années Bartomeu, Mateu Alemany, nouveau directeur général du FCB, et Jordi Cruyff, le nouveau directeur technique, vont devoir tailler dans le gras.

Griezmann a-t-il encore un avenir au Barça ?

Griezmann, une opération qui asphyxie le Barça

Forcément, le cas de Griezmann fait tâche : recruté 120 millions d'euros en provenance de l'Atlético lors de l'été 2019, un achat bouclé grâce à un prêt bancaire, le champion du monde 2018 a coûté plus qu'il n'a rapporté. Son salaire, le plus élevé de l'effectif derrière celui de Lionel Messi (34 millions d'euros brut par an) devient intenable pour le Barça. A choisir entre le joueur de Mâcon et Messi, le Barça a choisi Messi. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Griezmann n'aura aucune proposition de prolongation sur la table. Il sera donc mis sur le marché des transferts. El Confidencial précise que la nouvelle direction du Barça ne considère pas le joueur comme le "crack" que pensait prendre l'ancienne direction.

Griezmann n'est pas le seul à être sur la sellette. Le cas de Philippe Coutinho ressemble comme deux gouttes d'eau au cas du Français et le Brésilien est aussi dans la liste noire du club catalan. Plus problématique : sa récente blessure au genou pourrait compliquer une vente l'été prochain. Les ventes du Brésilien et de Griezmann sont en tous cas jugées prioritaires pour permettre au Barça de bouger sur le mercato et respirer un grand coup. Elle seront aussi déterminantes pour garder les jeunes du cru montés en A ces derniers mois : Ansu Fati et Ilaix Moriba, principalement. L'avenir de Pedri, arrivé l'été dernier, est aussi scruté de près. Et le Barça veut faire de lui une pierre angulaire de son nouveau projet.

Deux autres joueurs ont été placés sur la liste des départs : Samuel Umtiti, jugé hors de forme pour jouer au Barça, après ses blessures récurrentes depuis trois saisons et Francisco Trincão. Recruté 31 millions d'euros l'été dernier en provenance du Sporting Braga, le Portugais joue moins depuis le passage au 3-5-2 et son statut de joueur non-formé à la Masia et son âge (21 ans) font de lui un produit parfait pour le marché des transferts.

