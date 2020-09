Luis Rubiales a été réélu président de la fédération espagnole de football (RFEF) jusqu'en 2024 ce lundi. Quatre-vingt quinze voix ont été comptabilisées en faveur de Rubiales, aucune voix contre, et dix votes blancs. Rubiales était le seul candidat après le retrait de la candidature de l'ancien gardien de but et légende du Real Madrid et de la Roja Iker Casillas.