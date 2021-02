" C'est dans les périodes difficiles que l'on voit le caractère ". Raphaël Varane s'est chargé de tout ce samedi. D'offrir la victoire au Real Madrid avec un doublé salvateur pour venir à bout de Huesca (1-2 ). Et de résumer ensuite l'impression générale sur sa performance devant les micros, histoire de faire le service après-vente pour une soirée de patron. " Il faut avoir beaucoup de caractère, aller de l'avant et se battre toujours. C'est ainsi que nous allons terminer la saison ", a prévenu sur Movistar le champion du monde, reprenant les mêmes thèmes que son entraîneur Zinédine Zidane.

C'est la bonne nouvelle de la journée pour Zizou et le Real Madrid. L'ancien Lensois a revêtu son costume de leader. Souvent en dessous de ses standards d’excellence au début de la saison, il a longtemps semblé porter le fardeau de sa nuit cauchemardesque face à Manchester City où ses deux bourdes avaient été le symbole de l’échec madrilène sur la scène européenne. Mais depuis quelques semaines, le Real retrouve un Varane plus digne de son statut. Même en l'absence de Sergio Ramos, qui s'est fait opérer du genou gauche ce samedi.

Une fois n'est pas coutume, l'international français de 27 ans a également brillé dans le dépassement de fonction en frappant à deux reprises. A la Ramos justement. Et alors qu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets avec le Real depuis plus d'un an ! "Cela faisait un moment que je n'avais plus marqué avec Madrid. Je suis très content. J'essaye toujours d'aider l'équipe", a relevé le Français, très souriant.