"Le Real Madrid annonce que notre joueur Nacho Fernandez a été testé positif au Covid-19", a déclaré le club dans un bref communiqué, sans donner plus de précisions. Nacho n'a pas participé à la victoire du Real Madrid samedi à Alavès (4-1), permettant à l'équipe madrilène de conforter sa deuxième place et durant laquelle l'entraîneur français Zinédine Zidane était absent pour cause de Covid-19.