Le gouvernement espagnol a annoncé la nouvelle ce mercredi. Le public sera de nouveau autorisé dans les stades à partir de ce week-end pour les matches de Liga sous certaines conditions strictes. Ce retour se produira dans les quelques régions du pays où l'incidence de la pandémie a suffisamment reculé, avec une capacité d'accueil réduite à 30% et une jauge maximum de 5.000 personnes, a annoncé mercredi le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodriguez Uribes.

"Le public va revenir, je crois que c'est une bonne nouvelle", a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse au côté de la ministre de la Santé, Carolina Darias. Il a précisé que le protocole décidé par les autorités s'appliquerait "aux deux journées qu'il reste", les dimanches 16 et 23 mai, dans les territoires "où il y a le plus de garanties" sur le sanitaire. Les Baléares et la communauté de Valence comptent parmi ces territoires. Les matches Valence-Eibar et Villareal-FC Séville devraient donc se disputer en public. Dans les stades, le port du masque FFP2 sera obligatoire, ainsi que la prise de température à l'entrée.

Avec 16.000 spectateurs à Séville pendant l'Euro ?

Cette annonce intervient à un peu moins d'un mois du début de l'Euro (11 juin). L'Espagne, a ajouté le ministre des Sports, espère pouvoir accueillir "jusqu'à 16.000 spectateurs avec une jauge de 25%" pour les trois matches de l'Euro que la sélection espagnole disputera au stade de la Cartuja à Séville. L'UEFA a retiré l'organisation de ces trois rencontres à Bilbao parce que la région ne remplissait pas les critères en matière sanitaire pour pouvoir accueillir du public.

