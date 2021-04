Le FC Barcelone effectue une très belle opération dans la course au titre. Ce dimanche, les Blaugrana se sont imposés sur la pelouse de Villarreal (1-2), lors de la 32e journée de Liga. A l'Estadio de la Ceramica, un doublé d'Antoine Griezmann (28e, 35e) a répondu à l'ouverture du score de Samuel Chukwueze (26e). Avant le déplacement du leader l'Atlético de Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, le Barça, toujours troisième, revient à hauteur du Real Madrid, à deux longueurs des Colchoneros. De son côté, le sous-marin jaune reste septième.

Seuls Lionel Messi (32 - 23 buts, neuf passes décisives) et Gerard Moreno (24 - 18 et six) ont été impliqués dans plus de buts qu'Antoine Griezmann (22 - treize et neuf), toutes compétitions confondues, en 2021, parmi tous les joueurs de Liga. Grâce à l'international français, le FC Barcelone n'a pas eu le temps de tergiverser dans cette rencontre.

Griezmann n'était pas loin du triplé

Parfaitement lancé en profondeur par Oscar Mingueza, le Tricolore s'est excentré côté droit dans la surface avant d'ajuster Sergio Asenjo d'une merveille de lob de l'extérieur du gauche en angle fermé (28e, 1-1). Le Barça n'a ensuite pas attendu bien longtemps avant de renverser la situation. Après une mauvaise passe en retrait de Juan Foyth, le champion du monde français a tranquillement intercepté le ballon, avant de croiser son tir du gauche (35e, 1-2).

Juste avant la pause, l'ancien pensionnaire de l'Atlético a même failli tripler la mise, mais il s'est, cette fois, heurté au portier adverse (44e). En début de rencontre, Asenjo avait retardé l'échéance, de très belle manière. D'abord devant Frenkie de Jong, pourtant auteur d'une reprise du droit à bout portant (16e), puis face à Lionel Messi, après avoir bouché son angle (18e).

Alberto Moreno (Villarreal) y Leo Messi (Barcelona) Crédit: Getty Images

Après ces deux grosses occasions, c'est bien Villarreal qui avait ensuite ouvert le score, grâce à Samuel Chukwueze (26e, 1-0). Le milieu nigérian a marqué trois buts lors de ses trois derniers matches de Liga avec Villarreal, soit autant que lors de ses 60 matches précédents dans la compétition. La joie des hommes d'Unai Emery a donc été de courte durée. Troisième meilleur buteur de Liga avec 20 réalisations, Gerard Moreno a vécu une partie compliquée, avec seulement une tentative cadrée à se mettre sous la dent (51e).

A ses côtés, Etienne Capoue (63e) ou bien encore Pervis Estupinan (70e) n'ont guère eu plus de réussite face à Marc-André ter Stegen. Et ce n'est pas l'expulsion directe de Manu Trigueros, après une grosse faute sur Messi, qui a arrangé leurs affaires (65e). D'autant plus que, dans le second acte, les protégés de Ronald Koeman se sont ensuite contentés de gérer, sans cadrer une seule de leurs tentatives.

Le FC Barcelone a remporté 46 points sur 51 possibles en Liga, depuis le début de cette année civile (quinze victoires, un match nul, une défaite), plus que toute autre équipe au cours de cette même période. Le Barça va pouvoir dépasser au moins le Real, en cas de bon résultat contre Grenade, ce jeudi, en match en retard.

