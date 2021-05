Le dossier Messi : "Je suis modérément optimiste"

On avance bien sur le nouveau contrat de Messi, mais ce n'est pas fait, on continue de travailler sur notre proposition. On va faire en sorte qu'elle soit à la hauteur et en fonction de nos possibilités. Nous entretenons d'excellentes relations et nous travaillons pour qu'il puisse rester au Barça", a assuré Laporta dans des propos relayés par L'Equipe. C'est probablement le dossier priotaire sur le bureau de Laporta. En fin de contrat, Lionel Messi va-t-il prolonger son bail ? Selon les dernières rumeurs, un accord aurait été trouvé entre les parties . "", a assuré Laporta dans des propos relayés par

Reverra-t-on Messi sous le maillot du Barça ?

"Bien sûr, Leo mérite et peut obtenir beaucoup plus que ce qu'on peut lui offrir, mais je crois qu'il valorisera notre effort. Ce n'est pas une question d'argent mais de projet, avec la possibilité de gagner encore des titres avec nous, ce qui le motive. Il veut continuer à faire la grandeur du Barça. Je suis modérément optimiste", a--t-il ajouté. La réponse dans les prochaines semaines.

L'avenir de Koeman : "Nous allons nous revoir la semaine prochaine"

Concernant l'identité du futur entraîneur, Laporta s'est montré plutôt prudent. Ronald Koeman, actuellement sur le banc, pourrait encore rester. "On s'est réunis avec Ronald Koeman récemment et nous avons prévu de nous revoir la semaine prochaine pour prendre une décision. Il lui reste un an de contrat et nous sommes dans une période de réflexion, on évalue la saison écoulée, pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde (...) Nous avons une relation directe et claire. C'est un entraîneur qui était déjà là et il a un contrat. Nous sommes en pourparlers pour évoquer ce que nous voulons pour la saison prochaine. Et dans ces conversations, tout est évalué. Le professionnel, le comportement ... Cela se fait normalement et on est sur la bonne voie", a prévenu le le patron du club catalan.

Sous contrat jusqu'en 2022, le technicien néerlandais sera probablement définitivement fixé la semaine prochaine.

Interrogé dans la foulée sur un éventuel retour de Pep Guardiola, le président du Barça lui a simplement souhaité "bonne chance" pour la finale de Ligue des champions samedi entre Manchester City et Chelsea. "Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je veux qu'il remporte la Ligue des champions samedi. Qu'il la gagne avec le Barça et avec City, ce serait merveilleux pour lui et aussi pour nous tous qui l'aimons. Je ne viens pas ici pour expliquer mes rêves mais j'aime qu'ils se réalisent", a-t-il confié.

L'idée Xavi : "Tout le monde veut venir entraîner le Barça"

Souvent annoncé sur le banc du Barça, Xavi Hernandez y semble destiné d'une manière ou d'une autre. Mais Laporta, lui, n'a pas souhaité s'épancher sur le sujet : "Par respect pour Koeman, il a un contrat en cours et on n'écarte pas cela. Tous les noms qui sortent, je trouve ça très bien, tout le monde veut venir entraîner le Barça. Mais c'est nous qui prendrons la décision. Ce que je ne veux pas, c'est mélanger tout ça avec d'autres histoires."

Le mercato : "La semaine prochaine, nous annoncerons de nouveaux transferts"

Georginio Wijnaldum, Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia : voilà quatre joueurs annoncés avec insistance du côté du Barça. Sans langue de bois, Joan Laporta a confirmé que des arrivées étaient bien prévues. "La semaine prochaine, nous annoncerons de nouveaux transferts pour l'équipe première. Le rythme est différent. L'environnement autour du club veut que j'aille vite, mais nous y allons doucement (...) Nous nous battons pour inverser la situation financière et nous sommes sûrs d'y parvenir. Dans un an et demi, au maximum deux saisons, notre club sera en bonne santé financière."

Pour conclure, le président du Barça a promis une équipe "compétitive" pour la saison prochaine.

