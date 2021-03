L'obstination des "Merengue" leur a finalement permis d'arracher un match nul (1-1), ce lundi, au bout du suspense, en clôture de la 25e journée de Liga. Dans le duel des "Real", les Basques, qui avaient plutôt subi la première période, ont ouvert le score dans un temps fort grâce à Portu (55e, 0-1). Mais Vinicius Junior, entré en cours de jeu, a permis aux Madrilènes de revenir à la marque en toute fin de match sur une énième occasion (89e, 1-1). Les Madrilènes reviennent à hauteur du FC Barcelone (2e, 53 points) avant d'aller défier l'Atlético (58 pts, leader du classement. La Real Sociedad reste 5e à six points de Séville (4e).

L'ouverture du score aurait pu intervenir dès la 22e minute de jeu. Après un très bon une-deux entre Modric et Lucas Vazquez, ce dernier s'est retrouvé collé à la ligne de sortie de but mais a réussi à piquer un ballon au second poteau. Mariano s'est alors jeté sur Gorosabel pour reprendre de la tête, mais le crâne du défenseur basque a dévié la balle sur la barre transversale de Remiro.