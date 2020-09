Au moins, les choses ont le mérité d'être claires. Dans un entretien accordé à nos confrères de RTL, Antoine Griezmann est revenu sur sa situation au Barça. En échec personnel et collectif cette saison, le Français ne désespère pas. Ne lui parlez pas de départ, il n'en est pas question : "Je ne sais pas pourquoi les gens inventent un peu des destinations pour voir si un jour ils vont trouver, s'est amusé le patron des Bleus. Je suis très bien là-bas, j'ai la confiance du club et du coach. Donc je suis bien. C'était une saison très compliquée pour tout le monde, là on repart de plus belle." Alors que des rumeurs fleurissent sur un possible transfert en Angleterre, Griezmann est déterminé à réussir du côté de la Catalogne.