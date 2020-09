Lionel Messi ne compte pas faire marche arrière. Désireux de quitter le FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or veut arriver à ses fins. Et le plus vite possible. Face à un dossier qui ressemble pour l'instant plus à une impasse, le clan de le la Pulga souhaite faire bouger les choses afin de trouver une solution. Selon Tyc Sports, c'est notamment dans cette optique que Jorge Messi s'est mis en route vers la Catalogne.

"Il est parti dans un jet privé depuis Rosario", indique le média argentin, qui parle d'un rendez-vous mercredi entre le père du numéro 10 et Josep Maria Bartomeu, le président du Barça. Le but de l'opération est simple : parvenir à s'entendre concernant un possible départ et éviter un éventuel recours en justice. Tout repose actuellement sur la validité de la clause unilatérale de départ présente dans le contrat de Messi. Ce entretien entre les parties s'annonce donc d'ores et déjà décisif.