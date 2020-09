Qui a raison ? Lionel Messi et ses représentants légaux ou le FC Barcelone et la Liga ? Le flou demeure. Chaque partie campe pour le moment sur ses positions. Mais le génie argentin du Barça n'avance pas ses pions au hasard. Décidé à résilier son contrat unilatéralement, il s'appuie sur un point déterminant : une clause lui permettant de quitter le club à l'issue de chaque fin de saison. Et si cette clause a expiré le 10 juin dernier, la crise du Covid-19 a rabattu les cartes.

"Cette situation n'était pas prévue. Le bouleversement qu’elle a créé nous amène à réexaminer le contrat à la lumière des événements récents et à interpréter le sens des dispositions litigieuses. Une telle analyse prend en compte l'intention des parties qu'il faut être en capacité d'analyser. Comprendre pourquoi cette clause a été rédigée et l'intention de départ des protagonistes", avance Me Tatiana Vassine, avocate associée au sein du cabinet RMS Avocats et administratrice du Think tank Sport et Citoyenneté. Le caractère exceptionnel de cette saison coupée entre mars et juin par la pandémie de Covid, puis poursuivie jusqu'en août avec la Ligue des champions change tout. Pour les avocats du joueur, cela a de quoi prolonger la validité de la clause. Et sur le plan juridique, cela n'a même rien de saugrenu. Même si la date du 10 juin est inscrite noir sur blanc dans le contrat.

Pourquoi y avait-il une clause au 10 juin ?

"Il faut reprendre l'esprit de la clause. Revenir aux fondamentaux et comprendre ce qui a gouverné la volonté des parties au moment où ils ont rédigé le contrat", insiste Tatiana Vassine. "Pourquoi y avait-il une clause au 10 juin ? Telle que présentée dans la presse, il semble que l'idée de cette clause était de clôturer tranquillement la fin de la saison au niveau européen et national. Puis de laisser la possibilité à Messi de faire le point sur son avenir contractuel." Initialement, la finale de la Ligue des champions devait en effet avoir lieu le 30 mai à Istanbul. Et la Liga devait se finir une semaine avant. A l'issue de cet exercice 2019-2020, Lionel Messi aurait donc dû avoir une dizaine de jours pour faire son choix sur son avenir à tête reposée.

La pandémie du Covid 19 a largement modifié le calendrier, avec ce Final 8 de la C1 qui s'est fini le 23 août. Un bouleversement profond qui peut modifier aussi les conditions du contrat. "Avec ce contexte inédit, la saison était finalement loin d'être terminée le 10 juin. Donc, Lionel Messi pouvait difficilement se prononcer à cette date-là. Il n'avait pas clôturé la saison et n’avait pas de visibilité ou de perspective sur les possibilités qui s’offraient à lui, constate Me Vassine. J'aurais plus tendance à penser que cette clause telle qu'elle a été rédigée initialement n'a pas vocation à être appliquée de manière rigide dans son état initial, comme s’il ne s’était rien passé en 2020. L'appliquer à un championnat qui n'a pas eu lieu comme prévu me parait assez complexe car ça remet en cause l'intention des parties au moment où elles ont rédigé cette clause."

Messi respecte le protocole initial

En annonçant par fax son envie de quitter son club de toujours quelques jours après la fin de la saison officielle en Europe, la Pulga reste ainsi dans la logique initiale de son contrat. Faisant fi de la date du 10 juin. Ses arguments peuvent s'entendre. Mais avec le soutien de la Liga, le FC Barcelone, qui ne compte pas perdre sa perle comme ça, va bien entendu tout faire pour tenter de montrer que le 10 juin reste valable et que son joueur vedette est encore sous contrat jusqu'en 2021. "L'idéal serait d'avoir la clause et le contrat sous les yeux pour voir s'il n'y a pas des subtilités rédactionnelles qui nous permettraient sur le plan juridique d'alimenter le débat dans un sens ou dans l'autre", prévient d'ailleurs Tatiana Vassine.

Alors que les deux parties ont prévu de se rencontrer dans les prochains jours, la bataille ne fait sûrement que commencer. Mais si le litige demeure et qu'un club comme Manchester City propose un contrat à Messi, la FIFA pourrait alors être amenée à se prononcer pour déterminer si le sextuple Ballon d'Or est libre ou pas. "J'ai tendance à penser que l'on va plutôt aller vers un accord à l'amiable car c'est l'intérêt de toutes les parties. Mais maintenant, la question, c'est à combien peut-il partir ?", conclut Me Tatiana Vassine.

