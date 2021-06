Après le record, le départ ? Après avoir égalé Gerd Müller et ses 40 buts la saison passée, Robert Lewandowski pourrait bien dire adieu au Bayern Munich cet été. Selon les informations du quotidien madrilène AS, l'attaquant polonais songerait en effet à changer d'air lors du mercato estival. Pour le recruter, les prétendants ne manquent pas. Et le média ibérique annonce que le Real pourrait être intéressé.

Le Real (re)tente le coup

Lewandowski pourrait être une nouvelle idée du Real si la piste Eerling Haaland venait à échouer", écrit En effet, après avoir tenté de le recruter (en vain) en 2014, les Merengues pourraient bien (re)tenter le coup. "", écrit AS , qui précise toutefois que le Bayern n'a aucune intention de se séparer de son buteur, sous contrat jusqu'en 2023. Certainement pas de quoi arrêter le club madrilène, qui s'appuierait ainsi sur la volonté du joueur de partir.

Si Kylian Mbappé est certainement la priorité de Florentino Pérez pour cet été, le président madrilène va probablement devoir se rendre à l'évidence : le PSG ne compte pas s'en séparer. "Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale", avait annoncé Nasser Al-Khelaïfi à L'Equipe il y a quelques jours. De quoi laisser un boulevard à la piste Lewandowski ?

