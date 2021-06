Non, Clément Lenglet ne quittera pas le FC Barcelone cet été. Alors que la presse catalane annonçait au printemps un possible départ du Français, l'ancien Nancéien a été très clair dans l'entretien qu'il nous a accordé ce vendredi à Clairefontaine. "Je ne me vois pas partir, nous a-t-il confié. J'ai resigné la saison dernière un nouveau contrat. Je serai au Barça la saison prochaine." S'il a connu des coups de mou cette saison, pas question d'aller voir ailleurs. Lenglet, dont le contrat court jusqu'en 2026, s'inscrit dans la durée en Catalogne.

Il a d'ailleurs accueilli d'un bon œil la décision du Barça de maintenir Ronald Koeman dans ses fonctions d'entraîneur. "Il a fait du bon boulot sur sa première année, a continué le défenseur central de l'équipe de France. On a eu des périodes un peu compliquées mais aussi d'autres avec une qualité de jeu, des victoires et une image positive. J'espère qu'on va continuer le travail entrepris et progresser l'année prochaine. On est dans la bonne direction."

Le Barça reste le Barça

Et Lenglet accueille d'ailleurs avec beaucoup de joie les signatures d'Eric Garcia et de Kun Aguero, les deux joueurs de Manchester City : "On a recruté deux joueurs de très haut niveau avec de la qualité, qui viennent d'un club qui jouait de grandes choses. Le Barça reste le Barça et ça ne changera pas." Et Lionel Messi ? "Je ne sais pas si je jouerai avec lui l'an prochain mais j'espère." L'Argentin, en fin de contrat, laisse planer le suspense. Et même ses coéquipiers ne sont visiblement pas au courant.

