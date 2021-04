La belle histoire entre le Real Madrid et Karim Benzema va continuer. Forcément, non ? Arrivé en 2009, l'attaquant français, auteur d'une saison exceptionnelle et véritable leader du vestiaire madrilène, s'apprête à signer un nouveau contrat jusqu'en 2023 selon les informations de Marca. Si rien n'est encore formalisé, le quotidien madrilène précise que l'accord est "quasi total" entre les parties. Benzema pourrait donc jouer avec le maillot du Real "jusqu'à au moins ses 35 ans", rappelle Marca.

Une fin de carrière à l'OL ?

De leur côté, les dirigeants merengues restent fidèles à leur politique : une prolongation d'un an maximum pour les joueurs au-dessus de 30 ans. Autre précision importante du média madrilène : il est envisageable que Benzema termine sa carrière... à l'OL ! "Cette possibilité n'est pas exclue, mais elle sera possible au minimum en 2023, lorsque Karim sera en route vers 36 ans", est-il annoncé.

"Ça serait un rêve pour tous nos supporters, confiait en février dernier Jean-Michel Aulas. Il ne faut pas que ça arrive trop tard (...) Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid." Rendez-vous en 2023 ?

