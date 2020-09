En parallèle du dossier Messi, qui occupe (logiquement) toute l'attention médiatique, le Barça continue d'avancer sur le mercato. Et notamment dans le sens des arrivées. En quête de renforts, le club catalan serait tout proche de boucler deux transferts. En effet, selon le quotidien néerlandais AD , les négociations seraient très avancées avec le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum... et Memphis Depay, l'attaquant de l'OL.

Concernant le prix des deux transferts, le quotidien batave parle d'une somme comprise entre 10 et 30 millions d'euros. Pour rappel, les deux internationaux néerlandais sont en fin de contrat en 2021. De quoi forcément jouer sur leur valeur... Lundi, Depay avait fait le point sur son avenir. "Je n'ai jamais dit que je voulais partir, avait-il expliqué à NOS. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau, mais j'ai aussi mes rêves. J'ai toujours exprimé cela aussi"