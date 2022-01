Il est malheureux et il ne le cache pas. A 26 ans, Anthony Martial semble avoir fait le tour à Manchester United, et ne cache pas ses envies de départ. Au FC Barcelone de l'autre côté, on cherche une alternative en attaque à la piste refroidie menant à Alvaro Morata. L'un dans l'autre, les deux parties pourraient s'accorder.

Option d'achat à 40 millions

Le média espagnol Sport évoque en effet une offre à venir du côté catalan, qui consisterait en un prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Xavi souhaite à tout prix un attaquant de pointe sur ce mercato, et l'arrivée d'Alvaro Morata reste la priorité.

Mais après les déclarations de Max Allegri mercredi , fermant totalement la porte à un départ du buteur espagnol en janvier, le FC Barcelone doit s'activer sur d'autres pistes. En vérité, le média catalan explique que le deal de Martial serait un moyen pour les Blaugrana d'avoir un complément pendant six mois, avant d'acheter un "vrai 9" l'été prochain.

Le FC Séville aussi sur le coup

Reste à savoir ce que le joueur décidera dans tout ça. En manque de temps de jeu à United (10 bouts de match à peine), Martial a déjà partagé son mal-être à son nouvel entraîneur Ralf Rangnick, et attendrait précisément une offre du Barça cet hiver, après avoir rejeté l'approche de la Juve. Le FC Séville de Monchi est aussi intéressé par le joueur, qui après six saisons et demi du côté d'Old Trafford, est plus que jamais sur le départ.

