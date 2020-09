"Le Barça est modérément optimiste", indique par exemple Mundo Deportivo, qui n'exclut pas un possible retour de la Pulga à l'entraînement dans les prochains jours. Mieux, les dirigeants blaugrana auraient décidé de ne pas sanctionner le joueur pour son absence à la reprise et notamment aux tests PCR. Pour le quotidien, l'essentiel est ailleurs : "Le Barça est de plus en plus convaincu que Leo Messi finira par faire marche arrière et qu'il continuera avec lui cette saison".