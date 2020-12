Deux jours après la victoire en C1 à Ferencvaros (3-0), Ronald Koeman s'est exprimé face à la presse vendredi. Le technicien néerlandais a d'abord évoqué le regain de forme d' Antoine Griezmann , auteur de trois buts en trois matches. " C'est un grand joueur, il peut jouer avec divers attaquants, à divers postes. Le changement n'est pas dû seulement au fait qu'il joue à des postes différents ou qu'il joue avec un vrai avant-centre (Martin Braithwaite), mais plutôt au fait qu'il a plus confiance en lui désormais . Cela part toujours du mental ", a déclaré Koeman avant le match du Barça contre le promu Cadix, samedi soir pour la 12e journée de Liga.

Le Français n'avait plu connu de dynamique similaire depuis la période décembre 2018-janvier 2019 quand il évoluait à l'Atlético Madrid. A ses côtés, son compatriote Ousmane Dembélé revient aussi à son meilleur niveau, après une année minée par des blessures. "Il s'est amélioré physiquement. Tout joueur a besoin d'être au top physiquement pour briller. Il va prendre confiance peu à peu. Il est très heureux ces derniers temps. On voit qu'il est content et on continue à travailler avec lui. Je suis très content de son rendement dernièrement", s'est réjoui son entraîneur vendredi.