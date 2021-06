L'été s'annonçait déjà agité pour le Real Madrid, lancé dans un nouveau cycle. On était peut-être loin encore de la réalité. Avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc, certains espéraient peut-être une forme de continuité pour pouvoir reconstruire. A en croire ABC , celle-ci sera plutôt minimaliste. Le média espagnol dresse ce mercredi selon ses informations la liste restreinte des joueurs assurés de retrouver leur place dans l'effectif merengue. Ils ne sont que sept à être considérés comme intouchables par les dirigeants madrilènes.

Cette "colonne vertébrale" telle qu'elle est décrite par ABC se constitue du gardien Thibaut Courtois, de deux défenseurs Eder Militao et David Alaba, recruté libre cet été, du sempiternel duo Luka Modric – Toni Kroos au milieu, et de Vinicius et Karim Benzema devant. Pour l'avant-centre tricolore, la marque de confiance est réelle (et logique par son niveau de jeu), alors qu'il se dirige vers ses 34 ans. Ses compatriotes Raphaël Varane et Ferland Mendy ne peuvent en dire autant. Les deux internationaux tricolores pourraient ainsi être vendus cet été "si une belle proposition financière" atterrit sur le bureau de Florentino Pérez.

Ramos mais aussi Marcelo poussés dehors

Parmi ce deuxième niveau de la hiérarchie de l'effectif du Real, les deux autres cadres du milieu de terrain Casemiro et Federico Valverde sont en bonne place et ne devraient eux non plus être cédés qu'en cas d'offre substantielle, "tout le monde est transférable pour cent millions" évoque ainsi ABC. Certains des joueurs particulièrement appréciés par Carlo Ancelotti comme Marco Asensio, Eden Hazard ou Martin Odegaard pourraient également s'en aller si des clubs viennent avec des propositions intéressantes.

En fin de contrat, Sergio Ramos n'entre lui visiblement dans aucune catégorie et semble plus que jamais loin de la Casa Blanca.

Outre les "sept indispensables", ABC liste aussi les joueurs qualifiés d'indésirables et dont le départ est souhaité. Si les noms d'Isco, Bale ou Jovic n'ont rien de surprenant, celui de l'historique Marcelo a des airs de page qui se tourne. Borja Mayoral, Dani Ceballos et Mariano Diaz sont également mis en vente. Prêté à l'AC Milan cette saison, Brahim Diaz va être cédé, temporairement ou définitivement à condition qu'une clause de rachat figure à la transaction. Les jeunes Reinier et Takefusa Kubo vont de nouveau être prêtés, Majorque s'est déjà porté candidat pour le Japonais après l'avoir accueilli déjà la saison passée. Autant de moyens de garnir les caisses avant de passer aux autres dossiers, ceux des arrivées.

