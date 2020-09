Et si finalement Eden Hazard était le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football ? Vendredi, La Dernière Heure révèle que le transfert du meneur de jeu des Diables Rouges au Real Madrid aurait été facturé 160 millions d'euros, alors que l'an passé la version officielle annonçait une transaction d'environ 115 millions. Le quotidien belge assure que les Merengue règleront le transfert jusqu'en 2021 : 40 millions en 2019, 56 millions cette année et enfin 64 millions l'an prochain. En tenant compte de cette version officieuse, l'ailier belge serait ainsi le troisième joueur le plus cher derrière Neymar (220 millions) et Kylian Mbappé (175 millions).