" Pogba contrarie le plan Camavinga, " peut-on lire dans les colonnes d' As ce dimanche. Alors que l'on imaginait les Merengue très chauds sur le dossier du Rennais, le média madrilène nous apprend que la candidature de Pogba, qui a récemment fait savoir que jouer au Real serait un " rêve ", est solide elle aussi. En cause, son prix d'achat qui serait bien moins important que celui d'Eduardo Camavinga, pour qui Madrid devrait se battre avec le PSG et la Juventus notamment selon As . Logiquement, la cote du récent international tricolore augmente. A l'inverse, celle de Pogba chute.

Remplaçant à Basaksehir mercredi et face à Everton samedi, le Français n'est pas indiscutable pour Ole Gunnar Solskjaer. Avec le début de saison poussif des Red Devils, 14es en Premier League, et son statut qui semble devoir changer dans le nord de l'Angleterre, Paul Pogba ne serait plus aussi cher qu'il y a encore quelques mois. Surtout, son contrat actuel s'achève en juin 2022, il sera donc en position de force et le Real avec lui pour négocier un départ l'été prochain, à un an de la fin de son bail.