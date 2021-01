Plus que ses deux buts, couronnés d'une passe décisive pour Lionel Messi, le Français, qui a alterné entre l'aile gauche et l'axe, a montré beaucoup de confiance dans ses enchainements, dans ses prises de balle et dans sa conduite de balle. Et c'est sans doute là l'essentiel pour celui qui courait après ses sensations. "Griezmann retrouve confiance et il a réalisé une belle prestation, s'est félicité son coach Ronald Koeman. Il fait beaucoup de bien à l'équipe et travaille au service du collectif. Son efficacité va beaucoup nous apporter."