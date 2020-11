" Je suis surpris car il a beaucoup de talent , a-t-il confié dans des propos relayés par Dailymercato . Mais d'un autre côté, c'est évident que ce transfert n'aurait pas dû se faire en raison du poste qu'il occupe. Tous ceux qui s'y connaissent en football savaient qu'il venait occuper un poste où évolue déjà Messi et que c'était donc très compliqué sur le papier ." Concernant le futur coach du Barça, Font a là aussi les idées claires : Xavi est clairement dans ses projets pour le futur.

"Cela fait un moment qu'on travaille sur ce projet et nous pensons qu'il suppose de monter une structure (...) C'est la meilleure personne possible pour mener ce projet", a annoncé Font, qui avait écarté ces derniers jours un éventuel retour de Neymar, notamment pour des "raisons économiques" et la plainte déposée par le Brésilien envers son ancien club.