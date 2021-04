Zidane ne se prononce pas sur la Super Ligue. A la veille de se déplacer à Cadix, le champion du monde 1998 s'est présenté en conférence de presse ce mardi. Il a évidemment été question de la Super Ligue, mais l'entraîneur français a préféré rester concentré sur le sprint final en Liga.

"On n'a pas parlé de ça. On ne parle que du match de demain (mercredi) pour être prêts. Ce qu'on fait, c'est préparer le match. Tout le reste, on ne peut rien faire... Mon opinion, je ne vais pas la donner. Mon travail, ce qui m'anime, c'est le quotidien", a-t-il d'abord expliqué en espagnol, avant d'être interrogé en français à la toute fin de son point presse. Une question qui l'a fortement agacé. "Mon opinion (sur la Super Ligue), ça ne sert à rien, s'est-il agacé. Moi, je me prépare pour Cadix... La seule personne qui peut parler de ça, c'est le président".

Modric et Kroos absents à Cadix

Liga L'appel du pied de Pérez à Zidane : "Evidemment, je souhaite qu'il reste" IL Y A 5 HEURES

D'un point de vue sportif, le Real est toujours en difficulté avec son infirmerie. Toni Kroos, touché, ne voyage pas à Cadix. Luka Modric, blessé au dos, a également déclaré forfait. Zidane va récupérer Raphaël Varane (Covid), Nacho et Dani Carvajal. Mais il n'aura que deux milieux de métier : Casemiro et Isco.

Zidane a encore eu tout bon : "Sa capacité à sublimer ses leaders est bluffante"

Liga Ronaldo, Mbappé, Haaland, Ramos : Pérez a aussi fait un gros point mercato pour le Real IL Y A 7 HEURES