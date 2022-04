A l'instant T, il y a Kylian Mbappé tout en haut. Et dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du moment, Pedri est probablement sur le podium. Irrésistible, le prodige du FC Barcelone s'est encore occupé de tout, ce dimanche soir, pour permettre à son équipe de remporter le choc face au FC Séville et s'emparer de la deuxième place de Liga. Dans un match à haute intensité et face à une défense andalouse solide, le milieu de terrain a encore fait parler sa magie.