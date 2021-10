Le Barça n'avait pas besoin de ça. Et l'Espagne non plus. Le club catalan a annoncé vendredi que Pedri souffrait d'une "lésion musculaire au quadriceps de la cuisse gauche" et sera absent samedi pour le choc de la 8e journée de Liga contre l'Atlético Madrid, au Wanda Metropolitano. Une blessure qui condamne également le jeune milieu de 18 ans à manquer le Final Four de la Ligue des nations. Convoqué la veille par Luis Enrique, Pedri a été remplacé au sein de la Roja par le jeune milieu de terrain du Celta Vigo Brais Mendez, alors que l'Espagne doit affronter l'Italie mercredi à Milan en demi-finale.

Le Barça n'a pas précisé la durée exacte de l'absence du milieu de terrain de 18 ans, qui avait déjà rejoint l'infirmerie il y a quinze jours, touché à la cuisse gauche après la déroute 3-0 face au Bayern Munich en Ligue des champions. D'autre part, le club a annoncé que l'arrière gauche Jordi Alba va réintégrer le groupe pour affronter l'Atlético Madrid au Wanda-Metropolitano samedi (21h00), deux semaines après sa blessure au biceps fémoral de la cuisse droite contractée face au Bayern.

