C'est une étoile du football qui devrait passer sous le nez de "sa" Liga. Qui plus est la plus scintillante du moment. Javier Tebas a exprimé son mécontentement ce samedi sur Twitter, alors que l'issue du dossier Kylian Mbappé semble favorable au Paris Saint-Germain , et non au Real Madrid, qui courtise la star parisienne de longue date.