Une soirée de rêve pour le FC Barcelone. Une semaine après sa balade à Valence (1-4) et trois jours après sa probante qualification en 8e de finale de la Ligue Europa face à Naples (2-4), les Catalans ont nettement dominé une petite équipe de Bilbao au Camp Nou (4-0). Avec notamment l’entrée tonitruante d’Ousmane Dembélé, buteur et double passeur décisif, les hommes de Xavi enchainent et reviennent, avec un match de moins, à hauteur de l’Atlético de Madrid à la 4e place de la Liga.

Ca n’a pas été leur succès le plus difficile à aller chercher, mais les Barcelonais ont confirmé que, ces dernières semaines, ils ne cessent de monter en puissance. Longtemps à la traîne en championnat, ils sont plus que jamais à la bagarre dans la course à une qualification en Ligue des champions. Les partenaires de Gérard Piqué ont su parfaitement profiter d’une équipe basque qui avait déjà la tête à sa demi-finale retour de Coupe du Roi face à Valence, mercredi, pour faire le plein de confiance.

Dembélé : des sifflets, puis le but libérateur

Le coach des Leones, Marcelino, avait ainsi mis les frères Williams ou encore Iker Muniain sur le banc au coup d’envoi. Et son équipe a cherché le plus possible à casser le rythme, se contentant, hormis sur quelques sorties de balles (23e, 28e), de défendre. Sur la lancée de leur précédente prestation, les Blaugrana ont réussi quelques mouvements de classe, à l’image de cette énorme opportunité gâchée par Gavi (18e). Mais les barcelonais ont eu du mal à trouver la faille, Ferran Torres étant en échec face à Unai Simon (32e).

Ils s’en sont donc remis à un Pierre-Emerick Aubameyang en grande forme, auteur de son cinquième but en trois matches après une tête de Piqué, sur corner, repoussée par la barre (1-0, 37e). Puis en seconde période, alors qu’ils restaient à portée de leurs adversaires, les Catalans ont profité de l’entrée de Dembélé (67e) pour faire la différence. Servi côté gauche, le champion du monde 2018 a d’abord décoché un missile au premier poteau pour tromper le gardien adverse (2-0, 73e).

Puis, l’ancien Rennais a profité d’un festival de Pedri pour obtenir le ballon côté droit, et délivrer un centre parfait vers Luuk De Jong, qui a marqué de la tête à bout portant (3-0, 90e). Revenu sur les terrains après plus d’un mois d’absence pour cause de blessure, Memphis Depay a finalement surgi dans la surface sur un nouveau centre de Dembélé afin de participer à la fête (4-0, 90e+3). Ravi par ce nouveau festival, le clan barcelonais voudra enchaîner face à Elche, le week-end prochain.

