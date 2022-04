L'affiche entre le FC Barcelone et le FC Séville était attendue, et le choc a finalement basculé en faveur du Barça. Grâce à un but merveilleux de Pedri, les Catalans ont pris le meilleur contre une équipe invaincue en championnat depuis quinze journées (1-0). Grâce à cette sixième victoire consécutive en Liga, les hommes de Xavi Hernandez récupèrent la deuxième place du championnat douze points derrière le Real Madrid et démontrent leur excellente forme du moment.

Ad

Liga En meilleure forme mais toujours pas prolongé : Dembélé rend Laporta et le Barça impatients 26/03/2022 À 13:03

Plus d'infos à suivre...

Ligue des champions féminine Un deuxième Clasico gagné en une semaine : Barcelone prend une option pour les demies 22/03/2022 À 22:56