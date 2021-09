Blessé à un genou lors d’une victoire du Barça face au Betis Séville le 7 novembre 2020, Ansu Fati devrait, presque un an après, faire son retour sur les pelouses de Liga. La pépite barcelonaise de 18 ans fait en effet son retour, pour la première fois depuis de long mois, dans le groupe catalan dévoilé par Ronald Koeman en vue du match pour le compte de la 8e journée face à Levante.

"Comme je le dis, tout arrive pour une bonne raison, et j’ai plus que jamais hâte de prendre du plaisir de nouveau [en jouant au foot]", a déclaré le joueur au micro de la chaîne du club après l’annonce de cette nouvelle. Il faut dire que l’adolescent est tout aussi attendu par les supporters Barça, qui voient depuis de longs mois leur équipe enchaîner les désillusions sportives.

Mais c’est bien la patience qui s’impose envers le jeune talent barcelonais, privé de compétition depuis de longs mois, qui ne devrait disputer que quelques minutes ce week-end et qui aura besoin de temps pour retrouver le rythme du plus haut niveau. "Je suis reconnaissant envers les fans, j’ai vraiment pu sentir leur amour et j’ai envie de leur rendre toute la confiance qu’ils ont placée en moi", a affirmé Fati.