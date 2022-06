"Tu ne pars pas comme un titulaire". Cette petite phrase, signée Xavi, fait la Une de Mundo Deportivo ce mardi et annonce probablement le début d'une nouvelle ère au Barça. Selon le quotidien catalan, elle aurait en effet été adressée à Gerard Piqué lors d'une rencontre entre les deux hommes ces dernières semaines, confirmée au passage par Radio Catalunya et Sport.

Ad

Pas vraiment heureux de voir tout l'emballement médiatique autour de la séparation entre son défenseur et Shakira, sa compagne, Xavi lui aurait indiqué son changement de statut. "Xavi considère que le vestiaire doit respirer le football, que l'équipe doit vivre de football 24h/24 et que s'il veut être crédible avec ses messages envoyés concernant la discipline, il ne peut pas laisser de passe-droit", précise de son côté AS.

Liga Tebas confirme les plaintes contre le PSG et Manchester City IL Y A 13 HEURES

Lors de cet entretien, et toujours selon la presse ibérique, Piqué aurait d'ailleurs confié à son entraîneur son manque de condition physique, qu'il souhaite toutefois récupérer au plus vite en effectuant un travail spécifique.

La promesse de Piqué : Ni vie sociale, ni business, ni réseaux sociaux

"Il a toutefois montré une grande volonté de continuer et mettre fin à tous ses problèmes, acceptant de faire profil bas pour travailler", précise AS. "Je vais te prouver que tu te trompes", aurait même lâché Piqué à son entraîneur au moment de l'annonce de sa rétrogradation. En coulisses, la relation entre le défenseur et Joan Laporta, son président, se serait également dégradée.

"Ce dernier aurait également rencontré Piqué pour le faire réfléchir sur le type de vie qu'il mène, révèle Sport, un média proche du Barça. En réponse, le défenseur s'est dit prêt à retrouver son meilleur niveau lors des deux années restantes de son contrat (...) Piqué a promis de s'écarter de sa vie privée pour se concentrer uniquement et exclusivement sur le football (...) Ni vie sociale, ni entreprises, ni business, ni Twitch, ni réseaux sociaux. Uniquement le foot."

Enfin, au vu de cette situation, les Blaugrana auraient décidé de s'activer pour le transfert de Jules Koundé, blessé lundi soir avec l'équipe de France lors du match face à la Croatie (0-1). Même si Piqué, qui avait accepté de baisser son salaire pour permettre à son club d'enregistrer certains transferts, souhaiterait aller jusqu'au terme de son contrat. Celui-ci se termine en 2024.

Liga Une légende à 25 titres : Marcelo fait ses adieux au Real et fond en larmes IL Y A 18 HEURES