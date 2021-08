Gerard Piqué et Bartomeu ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le défenseur central et co-capitaine du FC Barcelone, qui vient de lancer sa chaîne Twitch , l'a fait savoir à ses spectateurs (1,3 millions de vues) dans un premier live très débridé, n'hésitant pas à tacler son ancien président. Après avoir commenté la décision de baisse de salaire prise en commun accord avec Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto pour aider financièrement leur club de toujours, Piqué a parlé de l'avenir du FC Barcelone. Mais, surtout, répondu à une question sur sa relation avec Joan Laporta et son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu.