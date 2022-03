Le Barça a souffert, mais le Barça fait une très bonne opération après sa courte victoire à Elche (1-2). Grâce à leurs entrants, Ferran Torres et Memphis Depay, les Blaugrana continuent leur bonne série d'invincibilité et mettent surtout la pression sur le Real Betis (4e) et l'Atlético Madrid (5e). Deux clubs qui s'affrontent dimanche soir et qui pourraient donc laisser des plumes dans l'opération "Europe" en Liga.

Ad

Une semaine après la démonstration contre l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone n'a pas connu un rendez-vous dominical des plus tranquilles. Pourtant, avec une mayonnaise qui semble enfin prendre sous les ordres de Xavi et des recrues hivernales très vite intégrées au moule Barça, il n'y avait pas de quoi craindre une contre-performance en Andalousie. Avec le duo Dembélé - Aubameyang de retour aux affaires comme aux plus belles heures du Borussia Dortmund, l'entraîneur catalan a fait le choix de la confiance individuelle pour venir à bout du 14e du championnat.

Liga "Il peut être le meilleur du monde à son poste" : Dembélé, un coup d’éclat qui change quoi ? 27/02/2022 À 23:41

Coaching gagnant pour Xavi

Malheureusement, la connexion entre le Gabonais et le Français n'a pas connu la même réussite que ces derniers temps, la faute notamment à des approximations techniques. Ousmane Dembélé a été remuant mais trop imprécis dans ses centres pour apporter le danger. C'est d'ailleurs ce qui a manqué au Barça pendant une heure : du mouvement. Les rares fois où ça a été le cas, Frenkie de Jong a été à deux doigts d'ouvrir le score (26e, 37e).

Gerard Piqué et Lucas Boyé. Crédit: Getty Images

Le salut est finalement venu des entrants et des choix tactiques de Xavi à la pause. Menés au score juste avant la mi-temps sur une frappe croisée de Fidel à la suite d'une erreur de Pedri (1-0, 44e), l'ancien métronome barcelonais a fait entrer Ferran Torres dès le retour du vestiaire. Laissé sur le banc, l'ancien de Manchester City a prouvé à son coach qu'il pouvait avoir de l'importance dans cette équipe. Il faudra pour cela gommer cette inefficacité qui lui colle à la peau. Opportuniste sur l'égalisation à l'heure de jeu, l'attaquant espagnol a aussi beaucoup vendangé en l'espace d'une mi-temps.

Elche lésé par l'arbitrage ?

Si le Barça ne s'est pas mis à l'abri rapidement, il en est en partie la cause avec pas moins de trois occasions de faire un doublé (61e, 73, 80e). Heureusement pour Ferran Torres, l'arbitre est venu donner un coup de pouce aux Blaugrana. Mis sous pression par Piqué, M. Hernandez Hernandez a accordé un penalty pour une main de Barrangan (84e) sur un duel avec Depay. Le Néerlandais, lui aussi entré en jeu, ne s'est pas fait prier pour offrir les trois points recherchés avec un missile dans la lucarne.

FC Barcelone Crédit: Getty Images

Ce Barça fait le plein de points mais à Elche, l'arbitrage sera très certainement vu à sens unique avec deux mains de Jordi Alba (86e) et Sergio Busquets (90e) non sifflées. Qu'importe, face à une séduisante équipe andalouse, les Blaugrana mettent la pression sur le Real Betis et l'Atlético Madrid. Et c'est bien là l'essentiel.

Liga Le Barça est définitivement lancé 27/02/2022 À 21:57