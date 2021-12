Au FC Barcelone, c’est roulez jeunesse ! Privé de nombreux cadres, Xavi a une fois de plus fait confiance à plusieurs jeunes issus de la Masia pour relever la tête après trois matches sans victoire. Bien lui en a pris, puisqu’il a vu Gavi, Ferran Jutgla et Nico donner la victoire à son équipe au Camp Nou face à Elche (3-2). Mais cela n’a pas été sans souffrance, son équipe se faisant reprendre, de 2-0 à 2-2, avant d’arracher le succès en fin de match. Les Blaugrana se relancent tout de même et reviennent à deux longueurs de la sixième place.

C’est peut-être un succès qui fera date dans l’histoire entamée par Xavi sur le banc de Barcelone. Englué dans une série de mauvais résultats, éliminé de la Ligue des champions, pointant à 18 longueurs de son rival madrilène avant la rencontre, le Barça avait besoin de se relancer lors de cette 18e journée de Liga. Et il y est parvenu, grâce à ces jeunes promus depuis quelques semaines par le champion du monde espagnol. Privé de Depay, Pedri, Fati, Dest ou encore Piqué, Xavi avait décidé de faire confiance aux purs produits issus de la formation catalane, comme lui.

Première titularisation et premier but pour Jutgla

Abde Ezzalzouli et surtout Jugtla, titularisé pour la première fois de sa carrière en Liga en pointe, aux dépens de Luuk De Jong, resté sur le banc, formaient ainsi le trio d’attaque avec Ousmane Dembélé, tandis que Gavi était aligné au milieu de terrain. Xavi a rapidement vu que ses choix étaient les bons, puisque son équipe, emballante dès le coup d’envoi, a ouvert le score sur une tête de… Jutgla sur corner (1-0, 16e).

Trois minutes plus tard, Gavi, auteur d’un match hyperactif (plus de 13 kilomètres parcourus), s’illustrait d’une magnifique action personnelle pour faire le break. Servi par Busquets au milieu de terrain, il éliminait un premier adversaire d’un contrôle orienté, s’ouvrait le chemin du but sur une feinte de corps superbe, avant de conclure du droit (2-0, 19e).

De 2-0 à 2-2 en une minute

Mais l’ancien joueur de Pep Guardiola a aussi pu mesurer tous les progrès défensifs que son équipe doit encore accomplir. Francisco Rodriguez, l’entraîneur d’Elche, a relancé le match par deux changements gagnants, faisant entrer Tete Morente (46e) puis Père Milla (60e). Le premier a réduit le score sur un contre fulgurant conclu d’une frappe de mule du droit (2-1, 62e), avant que le second n’égalise d’une tête plongeante une minute plus tard (2-2, 63e).

Désabusés, les spectateurs du Camp Nou et leur équipe ont alors tremblé. Mais Xavi a choisi de faire entrer Nico à la 72e minute. Avec encore de la réussite à la clé. Sur un une-deux entre Dembélé et Gavi sur la gauche de la surface, ce dernier a servi son compatriote, déjà buteur face à Osasuna la semaine passée, qui a fait exploser les tribunes de joie (3-2, 85e). Un succès important pour les Catalans, qui se replacent dans la course à l’Europe, tandis qu’Elche, 16e, reste sous la menace de la zone rouge, qu’il ne devance que de deux points.

