C'est désormais officiel. Comme l'avait annoncé la presse espagnole en début de semaine , Sergio Agüero a mis définitivement un terme à sa carrière de joueur ce mercredi midi. En larmes et sous les yeux de Joan Laporta et Pep Guardiola, son ancien entraîneur à Manchester City (2016-2021) notamment, le désormais ex-attaquant argentin a annoncé sa décision lors d'une conférence de presse tenue au Camp Nou.

"J'ai décidé d'arrêter le football. C'est un moment très difficile. J'ai pris cette décision pour des raisons de santé, à cause du problème que j'ai eu il y a un mois et demi", a indiqué Sergio Agüero, arrivé libre l'été dernier en Catalogne. Le 30 octobre dernier, lors du match FC Barcelone-Alaves (1-1), l'international argentin de 33 ans a été victime d'une arythmie cardiaque et avait dû céder sa place pour être évacué vers un hôpital afin de passer des examens.

J'ai fait tout ce que j'ai pu pour conserver l'espoir de jouer. Mais ce n'est pas possible et j'ai décidé d'arrêter il y a une quinzaine de jours, a-t-il ajouté. Je suis très fier de ma carrière, j'ai toujours rêvé de jouer au football. J'espérais évoluer en première division argentine au départ, je n'aurais jamais pensé jouer en Europe." Après un début de carrière pro à Indendiente au début des années 2000, 'Kun' Agüero s'est fait connaître sur le "vieux continent" lors de son passage à l'Atletico Madrid (2006-2011) avant de vivre la période la plus propice à Manchester City

Outre ses cinq titres de champion d'Angleterre (2012, 2014, 2018, 2019 et 2021), son sacre en FA Cup 2019, c'est sur le plan individuel que Sergio Agüero a crevé l'écran en Angleterre. Avec 260 buts toutes compétitions confondues, l'international argentin est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Citizens et a battu le record de buts en Premier League pour un joueur étranger (184 réalisations, devant Thierry Henry et ses 175 buts). Cette saison, il devait marquer le renouveau du Barça. Mais il n'a finalement joué que quatre rencontres de Liga, pour un but lors du Clasico perdu face au Real Madrid (1-2) le 24 octobre. Le dernier d'une carrière totalement aboutie.

