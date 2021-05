C'est le jeu. Mickaël Landreau, notamment, en connaît les conséquences. Lorsque l'on tente une "Panenka", on prend le risque d'avoir l'air "malin". Sergio Agüero en a fait les frais ce samedi, lors de la 35e journée de Premier League. Il avait l'occasion de faire le break pour Manchester City, à domicile face à Chelsea, dans le temps additionnel du premier acte, via donc un penalty. Mais sa feuille morte a atterri dans le gant gauche d'Edouard Mendy. Et les Blues se sont imposés 1-2 au finish.

Il n'y a pas péril en la demeure pour les Skyblues, qui pouvaient être sacrés champions dès samedi soir, mais comptent 13 points d'avance sur Manchester United, avec respectivement 3 et 5 matches à jouer. Perdre cette répétition générale de la finale de la Ligue des champions a tout de même de quoi les frustrer. Et l'attaquant argentin n'a pas pris son raté à la légère, présentant via son compte Twitter ses excuses "auprès de (ses) coéquipiers, de (son) staff et de (ses) supporters pour avoir raté le penalty. "El Kun" (32 ans), en fin de contrat avec le club citizen qu'il a rejoint il y a dix ans, a conclu ainsi : "C'était une mauvaise décision et j'en assume l'entière responsabilité."

