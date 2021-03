Sergio Agüero restera à jamais une légende de Manchester City. Outre son statut de meilleur buteur de l'histoire du club (257 réalisations en 384 matches toutes compétitions confondues), c'est lui qui a fait chavirer le coeur des Citizens le 13 mai 2012 en trouvant le chemin des filets face à QPR dans les dernières secondes de la rencontre. Un but qui a permis au club du Nord de l'Angleterre de remporter son premier titre de champion depuis 44 ans . Dix années après ce but mythique, Manchester City a annoncé le départ de l'attaquant international argentin qui sera en fin de contrat en juin prochain.

A l'été 2011, les Citizens ont payé près de 45 millions d'euros à l'Atletico Madrid pour s'offrir "Kun" Agüero. Une somme très importante à l'époque, mais le club anglais ne regrettera jamais son choix. Dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, l'ex-attaquant des Colchoneros trouvait le chemin des filets à deux reprises et offrait une passe décisive face à Swansea (4-0). La belle histoire ne pouvait pas mieux commencer.

Son passage a très rapidement fait changer la dimension de Manchester City : quatre titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et cinq coupes de la Ligue. Seule la Ligue des champions manque à sa belle collection. Une compétition où Sergio Agüero n'a pas pu emmener son équipe plus loin que le stade des demi-finales (2016). Quatre ans plus tard, l'Argentin est devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat d'Angleterre devant la légende Thierry Henry . Il figure cependant en quatrième position dans le classement des buteurs historiques de Premier League, à 79 longueurs du recordman Alan Shearer et à 6 buts du troisième, Andy Cole.