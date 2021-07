Deux petites saisons et puis s’en va ? C’est le quotidien catalan Mundo Deportivo qui a révélé l’information. Le FC Barcelone étudierait actuellement la possibilité d’un échange entre Antoine Griezmann, arrivé au Barça à l’été 2019, et Saul Niguez, milieu de terrain espagnol de l’Atlético Madrid. Un échange qui pourrait permettre au club catalan de libérer de la masse salariale.

Et à entendre les propos de l’entraineur du Barça Ronald Koeman ce jeudi , la priorité du club n’est pas de conserver le champion du monde français. Le club catalan a un seul objectif durant ce mercato estival : conserver Lionel Messi et son salaire XXL. Pour cela, il serait prêt à tout, et donc à envisager un départ d’Antoine Griezmann, l’un des plus gros salaires du club.

Griezmann pourrait retrouver Simeone

L’échange entre Griezmann et Saul irait dans ce sens et ne serait pas pour déplaire à l’attaquant français, qui ne s’est jamais vraiment imposé comme un titulaire indiscutable en Catalogne. Deux ans après son départ, et toujours selon Mundo Deportivo, le Mâconnais ne serait pas contre l’idée de retrouver Diego Simeone chez les Colchoneros. L’Atlético est lui prêt à accueillir son ancien joueur, qui serait enclin à baisser son salaire pour retrouver la capitale espagnole.

Après l’échec sur le dossier Wijnaldum, longtemps dans les petits papiers du Barça et qui a finalement rejoint le PSG cet été, Koeman est toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu. La venue de Saul Niguez compléterait ainsi ce secteur de jeu, tout en allégeant la masse salariale du géant catalan.

