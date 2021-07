Antoine Griezmann va-t-il rester au FC Barcelone une troisième année ? Les rumeurs sur un possible départ du champion du monde tricolore ne sont pas légion depuis le début de l'été. Mais après la dernière interview de son entraîneur Ronald Koeman, il pourrait y en avoir de plus en plus dans les prochains jours. Car le coach néerlandais n'a clairement pas fermé la porte à un possible départ de l'attaquant des Bleus.

Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone. Il a montré sa qualité", a glissé Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin, car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum". Interrogé sur la situation d'Antoine Griezmann, Ronald Koeman a lié l'avenir du Français à celui de Lionel Messi, qui est libre de tout contrat actuellement et n'a toujours pas annoncé de prolongation avec le club blaugrana, qui tente de le convaincre de rester. "", a glissé Koeman dans des propos relayés par le quotidien Sport . Avant de lancer un pavé dans la mare : "".

La priorité c'est que Messi reste

Le ton est donné. En gros, si le FC Barcelone doit faire trop de concessions pour parvenir à conserver Lionel Messi, Antoine Griezmann pourrait être sacrifié alors que le Barça a déjà annoncé la signature dans le domaine offensif de Memphis Depay (Lyon) et Sergio Agüero (Manchester City), qui sont arrivés libres. Et en défense, Eric Garcia (Manchester City) et Emmerson (Betis) ont également débarqué à moindre frais. "S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part mais il est clair que la priorité c'est que Messi reste avant tout", enchaîne le coach batave dans Marca.

Il faudra donc attendre de connaître le choix de Lionel Messi et les conditions s'il prolonge pour se faire une idée sur les envies catalanes pour le reste de son effectif. Libre depuis la fin de son contrat, l'Argentin fait pour le moment planer un doute sur la suite de sa carrière. Et si des échos semblent pousser vers une prolongation, Ronald Koeman préfère d'ailleurs rester prudent. "Quand tout n'est pas résolu, il faut rester préoccupé, lâche-t-il. J'ai toute confiance dans mon président pour régler ce problème. Laporta m'a dit hier d'être calme. Ils sont confiants dans le fait de parvenir à un accord avec Leo pour continuer encore quelques années. (...) Nous devons tous faire un effort pour qu'il reste."

L'une des meilleures options pour faire du cash

Si Koeman compte sur son Français pour cette saison, un des efforts pourrait cependant être de sacrifier Antoine Griezmann. Dans le rouge après plusieurs transferts manqués et en raison de la crise liée à la pandémie du Covid-19, le FC Barcelone, qui a confirmé en janvier présenter une dette totale qui s'élève à 1,173 milliard d'euros , ne peut pas faire de folies. L'heure est même aux économies. Notamment sur la masse salariale du club, qui s'est envolée ces dernières années. Et pour conserver Messi, il faudra peut-être couper ailleurs.

était l'une des meilleures options du secrétariat technique du Barça pour faire du cash". Et en ce moment, c'est le genre de détail qui n'en est pas un en Catalogne. L'option de vendre Griezmann, qui touchait 23,3 millions pour la saison 2020-2021 selon Sportune, pourrait alors être envisagée. C'est difficile de l'imaginer à l'heure actuelle. Surtout que l'ancien de la Real Sociedad et de l'Atlético Madrid semble déterminé à vouloir rester au Barça . Mais le quotidien Sport rappelait déjà mardi qu'un départ de Grizou "". Et en ce moment, c'est le genre de détail qui n'en est pas un en Catalogne.

