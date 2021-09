Kun Agüero sera absent des terrains jusqu'en novembre . Malgré sa convalescence, l'attaquant international argentin reste offensif en dehors des terrains. Dans une vidéo publiée sur Twitch par l'influenceur Ibai Llanos, le nouveau joueur du Barça a critiqué les Blaugrana lorsqu'il a effectué une comparaison avec Manchester City, un club dont il a porté les couleurs lors des dix dernières années.

A Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint", a raconté l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, qui s'est également prononcé sur ", a raconté l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, qui s'est également prononcé sur Kylian Mbappé

Là encore, le joueur de 33 ans n'a pas fait de langue de bois lorsqu'il a évoqué le vrai-faux transfert du Parisien au Real Madrid. "J'en ai marre de Mbappé. Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid... Tu veux que je te dise quoi ? De ne pas le signer ? Non mais c'est tous les jours ! 'Mbappé ! Mbappé ! Mbappé !' Toute la journée... Il est venu ? Non. Voilà", a-t-il conclu.

