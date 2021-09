Le Real Madrid ne lâchera pas. Alors que le Paris Saint-Germain a refusé une ultime offre de 200 millions d'euros lors de la dernière journée du mercato estival, l'avenir de Kylian Mbappé n'appartient plus à Paris. Libéré de tout contrat à la fin de la saison, en juin 2022, le jeune attaquant parisien sera en droit de négocier avec le club qui lui plaît dès le 1er janvier pour s'y engager libre dès la fin du championnat.

180 millions balayés d’un revers de main : "On comprend pourquoi Mbappé ne veut pas prolonger"

Une prime à la signature de 80 millions ?

Et le Real compte bien négocier dès les premières minutes de la nouvelle année. Disposé à mettre 200 millions d'euros sur la table pour racheter la dernière année de contrat du Bondynois, le club de la Maison Blanche serait prêt à offrir une prime à la signature d'un montant record pour boucler l'affaire le plus rapidement possible. Selon le média espagnol Marca, on parlerait même de 80 millions d'euros, comprenant bonus et commissions en tout genre. Ce qui ferait de Mbappé le joueur libre le plus cher de l'histoire.

Un chiffre qui s'explique en partie par la concurrence des clubs anglais, en capacité de proposer au champion du monde un salaire bien plus important que les caisses du Real Madrid ne le permettraient. Le club de Karim Benzema sait très bien que, même libre, la venue de Kylian Mbappé ne pourra se faire gratuitement. Mais cela ne semble pas l'apeurer.

Mbappé et tant d'autres : les équipes types terrifiantes des joueurs libres l’été prochain

Le PSG toujours en course

Toujours selon Marca, le Paris Saint-Germain serait cependant toujours en course pour faire signer un nouveau contrat à sa pépite, arrivée de Monaco en 2017 contre 180 millions d'euros. Le club qatari pourrait inclure dans les négociations une clause libératoire lui permettant de signer au Real Madrid pour tenter de gratter une ou plusieurs saisons à son attaquant afin de poursuivre son trio offensif aux côtés de Neymar et Lionel Messi.

Toutes les options sont donc encore possibles pour l'avenir de Kylian Mbappé, donc, qui va pouvoir profiter de quelques mois pour se concentrer exclusivement sur les terrains, après l'été le plus agité de sa jeune carrière.

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, meilleur trio d'attaque du monde Crédit: Eurosport

