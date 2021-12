Si rien ne change d'ici là, Ousmane Dembélé pourra s'engager dans le club de son choix d'ici deux jours. Car selon les informations du journaliste espagnol, Gerard Romero, l'ailier international français, lié au Barça jusqu'en juin 2022, ne devrait pas prolonger son contrat avec les Blaugrana. Pour sa part,

affirme que les négociations sont toujours au point mort entre les deux parties à la suite d'une réunion qui s'est tenue mercredi.

Toujours d'après Gerard Romero, dont les révélations ont été reprises jeudi matin par le quotidien espagnol Sport , Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko réclameraient un salaire annuel brut de 40 millions d'euros et une prime de 20 millions pour avoir prolongé le contrat du champion du monde. Une demande impossible à atteindre pour le FC Barcelone, plombé par plus d' un milliard de dettes , et qui craint de devoir laisser partir libre l'ancien Rennais après avoir dépensé quelque 135 millions d'euros à l'été 2017 pour le recruter.

Pourtant, Xavi avait couvert d'éloges l'ancien joueur de Dortmund, freîné par un enchaînement de blessures depuis quatre ans, lors de son intronisation début novembre. "Pour moi, il peut être le meilleur du monde à son poste. Cela ne dépend que de lui, de son travail, de son engagement. Pour moi, c'est clair : le projet que l'on a pour le Barça, on le pense avec lui. Il peut beaucoup peser dans ce projet. On le voit comme un joueur clé pour le futur, a-t-il souligné. Après, les chiffres, ça ne dépend pas de moi, ça concerne le club et l'entourage du joueur."

Newcastle sur les rangs ?

C'est clair pour moi : Ousmane Dembélé est meilleur que lui, a lâché le président barcelonais à TV3 début décembre. Ousmane Dembélé veut rester. Pour moi, c'est un super joueur. Ses agents veulent le meilleur pour lui mais parfois le meilleur n'est pas l'argent." Ainsi, Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison, semblerait plus proche d'un départ. Joan Laporta avait lui tenté de flatter l'ego du Français en le comparant à Kylian Mbappé. ", a lâché le président barcelonais à TV3 début décembre.." Ainsi, Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison, semblerait plus proche d'un départ.

D'après le journaliste du Guardian, Fabrizio Romano, deux clubs anglais, dont Newcastle qui tâté le terrain ces dernières semaines, seraient prêts à accéder aux demandes salariales XXL d'Ousmane Dembélé et de son agent.

